Yuki Tsunoda denkt dat hij weinig tijd nodig zal hebben om zich aan de nieuwe 18-inchbanden van Pirelli aan te passen. De Japanse AlphaTauri-coureur heeft deze banden namelijk al in de Formule 2 ervaren: “Die ervaring kan ik nu gebruiken.”

Pirelli leverde een lange tijd 13-inchbanden aan, maar zal met de nieuwe regels naar grotere, 18-inchbanden overstappen. Deze banden zouden moeten helpen bij een aanvallende rijstijl, zoals Sebastian Vettel vorig jaar uitlegde. “Je kan langer op de limiet rijden zonder dat ze oververhit raken. Ze zijn comfortabeler op de kerbstones en geven meer grip in langzame en middelsnelle bochten.” Toch zat er volgens de Duitser ook een nadeel aan die banden: het zicht. “De grote banden maken het zicht naar voren nog slechter.”

Voor de meeste Formule 1-coureurs zal het even wennen zijn, maar voor Yuki Tsunoda zal dat proces niet zo lang duren. De Japanner heeft namelijk al in de Formule 2, de opstapklasse van de Formule 1, met de 18-inchbanden gereden. “De auto voelt wat scherper, met strakkere bewegingen en in een langere run geven de grotere banden je een totaal ander gevoel dan de 13-inchbanden”, zegt Tsunoda. “Ik heb dit gevoel eerder ervaren, omdat we, toen ik in de Formule 2 racete, dezelfde overstap maakten naar de 18-inchbanden en ik had daar hetzelfde gevoel.”

“Het voelt als een soortgelijke stap, dus ik kan mijn ervaring in de Formule 2 gebruiken”, vervolgt Tsunoda. “Maar niet alleen de banden zijn anders dit jaar. De nieuwe bolides zorgen voor veel veranderingen en we moeten veel leren en aanpassen”, besluit de Japanner.

