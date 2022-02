Na een wat tegenvallend debuutseizoen bij AlphaTauri hoopt Yuki Tsunoda in zijn tweede seizoen in de Formule 1 te werken aan zijn snelheid. Dat moet volgens hem wel lukken, al zal het niet makkelijk worden.

Tsunoda kende een lastig debuutjaar bij AlphaTauri. De Japanner presteerde wisselvallig en kwam vroeg in het seizoen al onder druk te staan door de hoeveelheid crashes. Dat werden er gedurende het seizoen een stuk minder, al werden de prestaties niet veel beter. Hij kreeg van AlphaTauri en de Red Bull-top nog een kans om zich te bewijzen en weet dat hij dit jaar flink aan de bak moet.

“Ik wil mijn snelheid verbeteren, evenals de constantheid”, zegt Tsunoda, vooruitblikkend op het nieuwe seizoen. “Ik weet wat ik moet doen om dat te bereiken. Als ik op dezelfde manier als in de laatste drie of vier races te werk kan gaan, dan zou dat een goede manier zijn om het nieuwe seizoen te beginnen. Het zal niet makkelijk worden, maar ik ben ervan overtuigd dat ik dat kan.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Red Bull Content Pool

Aanpassingsvermogen

Na een lange winter, die voor Tsunoda wat korter werd dankzij een quarantaineperiode in Japan, is de Japanse coureur klaar voor het nieuwe seizoen. “Ik kijk er echt naar uit om weer te gaan racen. Ik heb voor mijn gevoel een beter begrip van wat ik moet doen, ik weet hoe ik me moet voorbereiden om goed te presteren. Ik weet wat mijn zwaktepunten zijn en ik kan op alle opgedane ervaringen van vorig jaar bouwen en ik heb al hard gewerkt om er klaar voor te zijn.”

“Vorig jaar kon ik me, als er iets onverwachts of vreemds gebeurde, niet snel genoeg aanpassen om met de situatie om te gaan”, legt Tsunoda uit. “Dat is dan ook waarom ik zoveel worstelde in veel races. Ik sloot het jaar goed af met de vierde plaats in Abu Dhabi, ik wil dat momentum meenemen naar het nieuwe seizoen. Ik voel nu meer druk om te presteren dan vorig jaar, maar het is een positieve druk. Dat is weer motivatie voor als ik aan het trainen ben.”

Naast het trainen heeft Tsunoda ook al wat kilometers gereden in de simulator. “Het team past nog steeds veel data van de windtunnel aan op de simulator, dus zelfs al is het nog niet de volledige specificatie, gaf het me wel al een soortgelijk gevoel als de auto die we gebruikten tijdens de Abu Dhabi-test. Het downforceniveau is duidelijk lager dan vorig jaar en dat kon ik in sommige bochten voelen. Over het algemeen heb ik een goede indruk gekregen van het simulatorwerk, dus nu zullen we tijdens de shakedown in Barcelona zien hoe de auto zich op de baan gedraagt.”

De helm van Tsunoda voor 2022. Foto: Red Bull Content Pool.