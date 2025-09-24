Yuki Tsunoda zorgde afgelopen weekend in Bakoe voor gefronste wenkbrauwen. De Japanner reed lange tijd achter Liam Lawson in de Racing Bulls en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Opmerkelijk was vooral zijn uitleg ná de race: Tsunoda claimde dat hij bewust achter Lawson bleef om Max Verstappen te helpen in de titelstrijd. “Een broodje-aapverhaal”, zegt verslaggever Frank Woestenburg in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Volgens Tsunoda zou een inhaalactie riskant zijn geweest. “Ik had genoeg kansen om naar de binnenkant te duiken, maar het risico dat Norris ook zou meekomen was te groot. Dat moet je als Red Bull niet willen. Ik dacht alleen aan het kampioenschap voor Max”, vertelde hij na afloop in Bakoe.

Die verklaring wordt in de podcast Formule 1 Paddockpraat met de nodige scepsis ontvangen. Verslaggever Frank Woestenburg noemde Tsunoda sarcastisch “de Japanse Minister of Defense, de opvolger van Sergio Pérez”. Toch geloofde hij weinig van het verhaal: “Wat hij zei is een broodje-aapverhaal natuurlijk.”

Ook coureur Jeroen Bleekemolen reageerde kritisch. “Als hij volgend jaar nog in de Formule 1 wil zitten, dan had hij zijn auto er altijd naast moeten zetten. Het is wel knap verzonnen: je wil iemand voorbij, het lukt niet, en dan heb je achteraf een mooi verhaal om het positief te draaien. Coureurs hebben altijd het book of excuses, ik ken dat boek maar al te goed, haha.”

Ondertussen blijft de toekomst van Tsunoda onzeker. Het gerucht gaat dat Isack Hadjar in 2026 naar het Red Bull-hoofdteam doorschuift, waardoor de Japanner buiten de boot dreigt te vallen. Dit en meer hoor in je in de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



