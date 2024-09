Lando Norris heeft de snelste tijd genoteerd. Het lijkt erop dat het een spannende kwalificatie gaat worden later vandaag. Max Verstappen klokte de vierde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training tijdens de Grand Prix van Singapore.

LEES OOK: VT3 GP Singapore: Stap voorwaarts Verstappen en Red Bull, Norris de rapste

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!