Max Verstappen en Red Bull kunnen redelijk tevreden zijn over de derde vrije training voor de GP van Singapore. Daarin ging het namelijk beter dan op vrijdag, toen er nog grote zorgen waren bij coureur en team. Het gat naar bijvoorbeeld McLaren is er zoals verwacht nog, maar de RB20 maakte een betere indruk dan daags ervoor. Het bezorgde Verstappen de vierde tijd in VT3, Lando Norris bleek de snelste.

Dat een hagedis in Singapore de baan onveilig maakt, is niet voor het eerst. Het gebeurt ook in de openingsminuten van de laatste oefensessie. Het zorgt voor een rode vlag, een steward die achter het sprintende reptiel aan zit en een snelste sectortijd voor de hagedis. Maar bovenal zorgt het voor een lach op de gezichten van de coureurs, die vervolgens goedgeluimd aan de sessie beginnen.

Lachen kan ook Verstappen in Singapore, maar dan na de sessie. Althans méér dan vrijdag. De sessie verloopt namelijk beter dan de twee van een etmaal eerder. Toen klaagde de Nederlander over gebrek aan grip, Dr. Helmut Marko maakte zich na afloop zelfs nog veel meer zorgen. De start in VT3 is echter veelbelovend: in zijn eerste ronden op medium banden is Verstappen niet alleen snel, hij toont zich ook tevreden. “De auto is al veel beter”, klinkt het via de boordradio. Te zien is een aanpassing aan de voorvleugel, met een zogeheten ‘gurney flap’. De Nederlander staat tot halverwege de sessie aan de leiding, gevolgd door teamgenoot Sergio Pérez.

Charles Leclerc maakt daar in de Ferrari een einde aan, daarna volgen snelle tijden van onder andere George Russell in de Mercedes en de beide McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Die laatste slaat in de kwalificatiesimulatie in Singapore een gat van bijna negen tienden van een seconde naar Verstappen. Dat is aanzienlijk, maar daar staat tegenover dat Ferrari in VT3 met problemen kampt. Leclerc klaagt bijvoorbeeld steen en been over de bolide.

Wie weet kan Verstappen, uiteindelijk vierde achter Russell en Piastri, profiteren van mogelijk Ferrari-malheur en zit er voor hem dus nog wel een aangename verrassing in tijdens de kwalificatie. Die begint vandaag om 15.00 uur Nederlandse tijd. In Singapore is het dan 21.00 uur en al donker.

