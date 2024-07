Pole-position voor Lando Norris! Oscar Piastri start naast hem vanaf P2. Dankzij een rode vlag veroorzaakt door een crash van Yuki Tsunoda, lukte het Max Verstappen niet om zijn tijd te verbeteren. Hij start zondag vanaf P3. Bekijk hier de volledige uitslag van de kwalificatie tijdens de GP van Hongarije 2024.

LEES OOK: Kwalificatie GP Hongarije: Norris klopt Verstappen, Pérez blundert opnieuw

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)