Op de Hungaroring bij Boedapest heeft Lando Norris zich onder uiterst lastige (wisselende) omstandigheden verzekerd van pole position voor de Grand Prix van Hongarije. De Brit van McLaren troeft daarmee in de enerverende sessie zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen nipt af. Voor Norris is het – na Spanje – zijn tweede pole van het seizoen.

In de schaduw van Norris, Piastri en Verstappen bewijst Sergio Pérez zichzelf opnieuw een slechte dienst. De Mexicaan van Red Bull parkeert zijn bolide in Q1 van de sessie hard in de bandenmuur, wederom door zijn eigen fout. Zijn positie bij het team lijkt inmiddels onhoudbaar geworden.

Q1: Pérez parkeert zijn RB20 in de muur

De kwalificatiesessie begint bij een temperatuur van ‘slechts’ 24 graden, terwijl het na een stevige bui nog lichtjes regent. Het asfalt van de Hungaroring is op sommige stukken al volledig opgedroogd, op andere stukken nog nat, waardoor de bandenkeuze voor de coureurs cruciaal is. Iedereen kiest echter voor de slicks (softs).

Met meer regen in aantocht is het wel zaak om meteen een scherpe tijd op de klokken te zetten. Het zorgt voor drukte op het korte baantje (4,381 km). Na de eerste snelle runs leidt Lewis Hamilton, de winnaar van de laatste GP op Silverstone, de dans in 1.,17,087. Niet veel later raakt Logan Sargeant knullig, maar lichtjes de muur, de schade aan de Williams-bolide van de Amerikaan blijft dit keer binnen de perken. Terwijl het gaandeweg harder begint te regenen, wordt het in het tweede deel van Q1 steeds lastiger om de tijden te verbeteren.

En dan is er ineens – met nog een kleine zeven minuten op de klok – een rode vlag, met dank aan Sergio Pérez. De Mexicaan van Red Bull komt bij het uitkomen van bocht 7 op de natte kerbs en glijdt vervolgens hard van de baan. Het uitstapje van zijn RB20 eindigt hard in de muur. Hoofdschuddend bekijkt Red Bull-teambaas Christian Horner de herhaling op het scherm. De positie van Pérez staat al langer zwaar onder druk, maar zijn positie lijkt na zijn zoveelste fout inmiddels onhoudbaar, Van de laatste zeven kwalificaties sneuvelde Pérez liefst zes (!) keer voortijdig.

Na hervatting van de sessie is de regen weer gestopt en kunnen er op de opdrogende baan toch weer snelle tijden worden gereden. Daniel Ricciardi profiteert optimaal. Hij noteert met zijn Visa RB-bolide de snelste tijd (1.17,090), vlak voor Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Alpines (Ocon en Gasly) blijven binnen en betalen daarvoor de rekening in de vorm van een dubbele eliminatie. Ook George Russell sneuvelt al in Q1.

De afvallers in Q1 zijn respectievelijk: Sergio Pérez, George Russell, Guanyu Zhou, Esteban Ocon en Pierre Gasly.

Q2: Lewis Hamilton met de schrik vrij

Max Verstappen opent in Q2 van de sessie het bal met drie paarse sectortijden en de snelste tijd op dat moment (1.15,770), tot vreugde van de Orange Army op de tribunes. Na de eerste serie snelle runs staat de drievoudig wereldkampioen van Red Bull bovenaan de tijdenlijst, vlak voor Piastri, Sainz, Alonso en Norris.

In zijn tweede snelle run demonstreert Norris de snelheid van de McLaren en hij verbetert de tijd van Verstappen tot 1.15,540. Hamilton komt in Q2 met de schrik vrij. Hij gaat ternauwernood als tiende door naar het laatste deel van de kwalificatie.

De afvallers in Q2 zijn: Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Logan Sargeant en Kevin Magnussen.

Q3: Norris wint gevecht met Piastri en Verstappen

Met de aankondiging van een nieuwe regenbui gaat Q3 van de kwalificatiesessie van start. En dus gaan alle coureurs meteen naar buiten voor een ultieme ronde, in de wetenschap dat ze mogelijk slechts één kans krijgen. Op de limiet perst Verstappen alles uit zijn RB20: 1.15,555. Slechts één coureur weet onder zijn tijd te duiken: Lando Norris komt tot 1.15,527.

In de tweede serie snelle runs komt de snelste tijd van Norris niet meer in gevaar. Met nog twee minuten te gaan maakt Yuki Tsunoda nog een zware klapper. Hij blijft ongedeerd, zijn auto is zwaar beschadigd. Het betekent – na Pérez – wel de tweede rode vlag van de kwalificatie. Na de hervatting gaat een aantal coureurs nog naar buiten voor een extra poging, maar de volgorde vooraan wijzigt niet meer.

En dus begint Lando Norris zondag vanaf pole position aan de GP van Hongarije, met teamgenoot Piastri naast hem op de eerste startrij. Verstappen start als derde, Sainz als vierde. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton verzekerde zich in 2023 nog van pole position op de Hungaroring, de baan waar hij liefst acht maal wist te winnen. Dit keer komt hij er in de finale van de kwalificatie niet serieus aan te pas. Hij moet uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde tijd. Leclerc, Alonso, Stroll, Ricciardo en Tsunoda completeren de top-tien.

De afgelopen twee jaar werd de race in Hongarije overigens gewonnen door Verstappen. De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.

Uitslagen