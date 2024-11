Eén dag te laat, maar uiteindelijk weet Lando Norris pole-position te pakken! In de natte omstandigheden kon Max Verstappen niet uitblinken. Door een rode vlag in Q2, veroorzaakt door Lance Stroll, moest hij zijn ronde afbreken. Hij start vanmiddag, met een gridstraf van vijf plekken, in de achterhoede van het veld. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie tijdens de Grand Prix van São Paulo in Brazilië.

