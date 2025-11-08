Op het circuit van Interlagos is de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo verreden. Lando Norris veroverde de poleposition, voor Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Max Verstappen kende een moeizame sessie en kwam niet verder dan een teleurstellende zestiende plaats, waardoor hij zondag flink aan de bak moet in de race.

