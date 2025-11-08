Is Max Verstappens laatste sprankje hoop op een vijfde wereldtitel in São Paulo vervlogen? Zijn beroerde kwalificatie, die hij als zestiende afsluit, zou weleens een breekpunt kunnen worden. Kampioenschapsleider Lando Norris lijkt in de titelstrijd een concurrent minder te hebben. De Brit vertrekt net als een jaar geleden van pole position.

Na een extra lange pauze, een stuk van de vangrails langs het circuit moet hersteld worden na een crash in het bijprogramma, begint de kwalificatie van de GP São Paulo onder aangename weersomstandigheden. De regen waarvoor iedereen vooraf vreesde en die de zaterdagse sessies vorig jaar vergalden, heeft Interlagos gepasseerd.

Q1: Verstappen over de zeik na exit, Norris snelste

Red Bull en Ferrari hebben na hun kleurloze sprintrace de achtervleugel van de bolides aangepast in de hoop McLaren en Mercedes, de snelste auto’s eerder op de dag, beter partij te kunnen bieden. Het experiment lijkt Red Bulls RB21 geen goed te hebben gedaan. Max Verstappen staat vijf minuten voor het einde van de eerste sessie op P16, Oliver Bearman voert de ranglijst verrassend aan. Tot grote ergernis van Verstappen verbetert hij zich in zijn laatste poging qua positie niet, vader Jos heeft genoeg gezien en loopt direct de garage van Red Bull uit. “Ik heb gewoon geen grip. Briljant”, foetert Verstappen sarcastisch over de boordradio. Zijn Braziliaanse maatje Gabriel Bortoleto loopt eveneens met een sik in de pitlane. Zijn auto is na de zware crash in de sprintrace weliswaar hersteld, hij heeft alleen onvoldoende tijd nog naar buiten te gaan voor een kwalificatierondje.

Afvallers Q1: Max Verstappen, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda en Gabriel Bortoleto.

Q2: Bearman in topvorm, Hamilton weer vroeg klaar

Oliver Bearman, hij heeft na de sprintrace een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor gevaarlijk rijden, heeft de smaak in São Paulo kennelijk te pakken. Ook halverwege de tweede tijdstraining voert hij de lijst namens Haas (met Ferrari-motor) aan, voor Kimi Antonelli, Oscar Piastri, George Russell en Lando Norris. De Brit heeft zijn topvorm uit Mexico, waar hij als vierde finishte, meegenomen naar Brazilië. Norris stoot hem wel van de troon, maar de tweede plek belooft voor hem veel goeds voor de slotsessie. Lewis Hamilton strandt opnieuw vroegtijdig. De zevenvoudig wereldkampioen kan zijn draai niet vinden bij Ferrari: hij eindigt als dertiende. De beide Racing Bulls sturen zich net als Bearman ook knap naar Q3.

Afvallers Q2: Fernando Alonso, Alex Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll en Carlos Sainz.

Q3: Hadjar maakt indruk, Norris slaat eerste slag

Oscar Piastri zet de toon in de laatste kwalificatieronde. Hij is tweeduizendste sneller dan Charles Leclerc, die de Ferrari aan de praat heeft gekregen. Ook Bearman doet vooraan mee, misschien een kanshebber voor pole? Norris verprutst zijn eerste rondje door te blokkeren in de eerste bocht. Maar de Brit maakt die fout niet in de beslissende ronde. Daarin is hij ongenaakbaar, verwijst Antonelli en Leclerc naar de plaatsen twee en drie. “Een kampioensronde”, aldus Sky Sports’ analist Martin Brundle. Piastri eindigt op P4, Isack Hadjar verrast met P5.

Top-10: Lando Norris, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isack Hadjar, George Russell, Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg.

Uitslagen

