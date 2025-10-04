George Russell heeft de snelste tijd neergezet in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore en start zondag vanaf poleposition. Op het uitdagende Marina Bay Street Circuit bleef hij Max Verstappen en Oscar Piastri voor. Hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie.

