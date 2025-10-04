George Russell heeft zaterdag verrassend pole position gegrepen voor de Grand Prix van Singapore. De Brit van Mercedes rijdt onder benauwde omstandigheden in de Aziatische metropool overtuigend naar de snelste tijd in een nieuw ronderecord. Achter hem – op 0,182 seconden – tekent Max Verstappen voor de tweede tijd. Hij start zondag dus naast Russell vanaf de eerste startrij.

De McLarens stellen enigszins teleur. WK-leider Oscar Piastri noteert de derde tijd, Lando Norris komt – achter Kimi Antonelli – niet verder dan de vijfde tijd. Door de uitslag van de kwalificatie voelen Piastri en Norris de druk op hun schouders verder toenemen.

Hierbij, de kwalificatie voor de GP van Singapore in vogelvlucht.

Q1: Vliegende start Verstappen, Gasly sneuvelt

Max Verstappen kent een vliegende start van het eerste deel van de kwalificatie. Met 1.30,317 op softs noteert hij in zijn eerste snelle rondje meteen de snelste tijd om daarna meteen de pits op te zoeken. De viervoudig wereldkampioen komt uit voorzorg in de slotfase nog wel even terug op de baan en verbetert zich toto 1.30,028. Ook de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris maken geen fout in Q1. V

In de slotfase van Q1 valt de Alpine van Pierre Gasly stil in bocht 11 vanwege een hydraulisch probleem en komt de gele vlag tevoorschijn. Onder andere Yuki Tsunoda ontsnapt omdat zijn snelste tijd in de slotfase kan blijven staan. De snelste tijd komt op naam van Ferrari-coureur Lewis Hamilton m2t 1.29,765, voor respectievelijk George Russell, Norris en Verstappen.

Afvallers Q1: Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocon, Gasly.

Q2: Mercedes zit er goed bij, Tsunoda eruit

Max Verstappen gaat als eerste de baan op voor het tweede deel van de kwalificatie en is weer meteen snel (1.29,747). Charles Leclerc raakt licht de muur in bocht 14, waardoor zijn eerste rondje in het water valt. Datzelfde geldt voor Kimi Antonelli door wiens tijd een streep gaat vanwege track limits.

Beiden revancheren zich netjes in het vervolg van Q2, waarin Russell namens Mercedes tekent voor de snelste tijd (1.29,562), voor Verstappen (1.29,572) en Antonelli (1.29,649). Pas daarachter volgen de McLarens van Norris en Piastri. Verstappens teamgenoot Tsunoda sneuvelt teleurstellend met de vijftiende tijd.

Afvallers Q2: Hülkenberg, Albon, Sainz, Lawson, Tsunoda.

Q3: Ontketende Russell verplettert ronderecord

George Russell toucheert in zijn eerste vliegende ronde lichtjes de muur, maar de Brit komt desondanks uit op een snelle 1.29,165. Ook Max Verstappen komt niet aan de tijd van Russell en moet 0,175 toegeven. Daarachter Piastri, Antonelli en Norris.

Vervolgens gaan de tien rijders in Q3 op voor hun ultieme rondje. Russell verbetert zich andermaal, met 0.007 seconden tot 1.29,158. Zijn tijd betekent in Singapore een nieuw ronderecord. Ook Verstappen is wederom snel, maar hij wordt in de laatste sector enigszins gehinderd door een cruisende Norris en moet genoegen nemen met de tweede tijd.

Top-10: Russell, Verstappen, Piastri, Antonelli, Norris, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Bearman, Alonso.

De GP van Singapore begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.