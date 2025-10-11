Oud-coureur Johnny Herbert ziet hoe de druk vanuit Lando Norris op Oscar Piastri steeds meer toeneemt. De Australiër voelt de hete adem van zijn teamgenoot in zijn nek in de strijd om de wereldtitel, nu dat Norris nog maar 22 punten achter de kampioenschapsleider staat. Volgens Herbert is daarom de ‘coole Piastri’ van het begin van het seizoen verdwenen: ‘We zien kleine, minuscule barstjes bij hem ontstaan.’

Het gat tussen kampioenschapsleider Oscar Piastri en naaste rivaal Lando Norris is na de GP Singapore geslonken tot 22 WK-punten. De strijd tussen de McLaren-coureurs is daardoor nog niet gestreden, zeker ook omdat Max Verstappen bezig is met een opmars in het coureurskampioenschap. Volgens Johnny Herbert ontstaan er steeds meer ‘barstjes’ bij de normaliter ‘coole’ Australiër.

“We zien kleine, minuscule barstjes bij Oscar ontstaan”, concludeert Herbert tegenover een gokplatform. “De coole Oscar Piastri waar iedereen het aan het begin van het seizoen nog over had, is verdwenen.” Norris stak in Singapore zijn teamgenoot in de openingsronde meteen al voorbij, waardoor hij voor de Australiër over de finishlijn reed. “Het was niet het perfecte resultaat voor Lando in Singapore, maar hij stond wel voor Oscar. Het verschil is nu 22 punten. Dus hij legt druk op Oscar, maar hij doet het ook geweldig. Hij laat opnieuw zijn snelheid zien en ze zitten sowieso heel dicht bij elkaar. Dit is echt waar ze allemaal hun innerlijke kracht en mentale kracht laten zien.”

Herbert verdedigt Norris

De inhaalactie van Norris op zijn teamgenoot op het Marina Bay Street Circuit zorgde voor de nodige controverse. De Brit kwam in de openingsbochten meteen aan de Australiër voorbij, maar raakte daarbij wel de bolide van zijn teamgenoot. “Dat was niet heel erg sportief van hem”, klaagde Piastri over de boordradio. Herbert stelt Norris echter in het gelijk.

“Ik denk niet dat er iets mis was met wat Lando deed. Ja, er was een beetje wrijving tussen hen, maar dat hoort bij racen. En ik denk dat Oscar zich er terdege van bewust is dat dat bij racen hoort, want toen ze in Monza werden gevraagd om te wisselen, zei hij volgens mij: ‘Dat is geen racen'”, verwijst Herbert naar de controversiële teamorder vanuit McLaren tijdens de GP Italië. “En daar had hij helemaal gelijk in, want zo gaat dat soms in de racerij. Soms heb je van die slechte pitstops en dat hoort er nu eenmaal bij.”

