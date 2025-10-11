Volgens oud-Formule 1-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert is Christian Horner de sleutel tot Ferrari’s terugkeer naar de top van de Formule 1. De onlangs ontslagen Red Bull-teambaas zou volgens Herbert precies de leider zijn die de Scuderia nodig heeft om opnieuw titels te winnen. Volgens ingewijden werkt Horner hard aan een rentree en heeft hij al contact gezocht met verschillende teameigenaren.

Na de GP van Groot-Brittannië kwam het nieuws naar buiten dat Horner per direct zou vertrekken bij Red Bull. Het ontslag vond plaats in september, nadat de Brit en de Oostenrijkse renstal een schikking van circa 100 miljoen dollar hadden getroffen. Die deal zou Horner bovendien de ruimte geven om medio 2026 al een comeback te maken in de Formule 1. Sindsdien is hij gelinkt aan meerdere teams, waaronder Alpine, Haas en Aston Martin. Aston Martin-teambaas Andy Cowell verklaarde in Singapore dat Horner inmiddels ‘alle teameigenaren wel eens aan de lijn heeft gehad’.

Voor Johnny Herbert is het duidelijk dat Ferrari Horner het hardst nodig heeft. De Italianen beschikken met Charles Leclerc en Lewis Hamilton over twee absolute topcoureurs, maar het team blijft dit seizoen verstoken van overwinningen. Leclerc kwam niet verder dan een tweede plaats, terwijl Hamilton nog niet eens op het podium stond. “Ferrari heeft alle ingrediënten, maar het lukt ze niet om die samen te brengen”, stelde Herbert tegenover BettingLounge. “Ze hebben de coureurs en maken nauwelijks nog grote strategische fouten. Het ontbreekt ze alleen aan pure snelheid. Daarvoor heb je uiteindelijk een echte leider nodig – iemand die weet hoe je een winnende cultuur creëert. En dat is Christian Horner.”

‘Niet nog een Newey’

“Zoals altijd draait het om de juiste mensen”, vervolgde Herbert. “Je moet de beste technici kunnen aantrekken om de snelste auto te bouwen. Ik weet zeker dat Ferrari destijds ook heeft geprobeerd Adrian Newey binnen te halen – maar misschien hadden ze daar harder voor moeten vechten. Die fout mogen ze niet nog eens maken. Christian Horner moet nu hun voornaamste doelwit zijn.” Newey nam begin vorig jaar afscheid van Red Bull. Naar verluidt heeft Ferrari hem destijds een monstercontract aangeboden, maar de Scuderia ving bot.

“Adrian verliet McLaren en ging naar Red Bull, waar hij de vrijheid kreeg van Horner”, merkte Herbert op. “Horner creëerde de omgeving waarin Newey kon floreren. Zodra hij vrij en onbelemmerd kan werken, haal je het beste in hem naar boven – en dat is precies wat Ferrari nog niet heeft weten te bereiken.” Hoewel teambaas Frédéric Vasseur afgelopen zomer een meerjarig contract tekende, vreest Herbert dat de Fransman opnieuw onder druk komt te staan als de resultaten in 2026 wederom tegenvallen. “Ik weet dat Vasseur net heeft bijgetekend, maar als het volgend jaar weer misgaat, zal er iets moeten veranderen”, waarschuwde de Brit. “Ferrari heeft iemand nodig die de cultuur kan omgooien, die mensen inspireert en de juiste vrijheid biedt. Horner heeft bewezen dat hij dat kan. Als Ferrari écht terug wil naar de top, moet hij bovenaan hun lijstje staan.”

