De soap rond voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt eindelijk ten einde. Nadat de 51-jarige Brit en het team van Max Verstappen in september officieel de banden hadden verbroken, zou ook de rechtszaak tussen Horner en een voormalig medewerker zijn afgekocht. De vrouw in kwestie dreigde in 2026 opnieuw juridische stappen te ondernemen, nadat ze de teambaas eerder had beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Naar verluidt is er een miljoenenschikking getroffen.

De affaire rondom Horner begon in februari 2024, toen hij door een medewerkster werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Twee interne onderzoeken spraken de toenmalige teambaas en CEO vrij, maar opvallend genoeg werd de vrouw zelf geschorst en later zelfs ontslagen. Zij legde zich daar niet bij neer en stapte dit jaar naar de Britse arbeidsrechter. Een zitting stond al gepland voor januari 2026. In het Verenigd Koninkrijk mag de Engelse media overigens niet meer over de zaak berichten door een zogeheten Reporting Restriction Order.

Miljoenenschikking

Volgens De Telegraaf komt er echter geen rechtszaak doordat beide partijen een schikking hebben getroffen. Daarmee worden ook gevoelige details – zoals telefoongesprekken tussen Horner en de voormalig werkneemster – niet behandeld. Schermafbeeldingen van het vermeende contact tussen beiden werden vorig jaar wel wijd verspreid in de paddock. Het exacte bedrag van de schikking is onbekend, maar volgens ingewijden gaat het om meerdere miljoenen.

De vrouw in kwestie werkt inmiddels bij Cadillac, maar heeft in de lange juridische strijd zelf ook aanzienlijke kosten gemaakt. Voor Horner betekent de regeling dat het hoofdstuk is afgesloten. Hij werkt inmiddels hard aan een comeback in de Formule 1. De Brit, die bij Red Bull acht coureurstitels en zes constructeurskampioenschappen won, werd al gelinkt aan Aston Martin, Alpine en Haas. Volgens Aston Martin-teambaas Andy Cowell heeft hij ‘alle teameigenaren’ aan de lijn.

