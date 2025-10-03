Red Bull nam onlangs officieel afscheid van teambaas Christian Horner. Nadat hij in juli al uit zijn functie was ontheven, werd de breuk in september definitief. De 51-jarige Brit onderhandelde een royale ontslagregeling en zou inmiddels werken aan een comeback in de Formule 1. Verschillende teambazen bevestigen dat Horner contact heeft gezocht, maar willen verder niets kwijt over een eventuele rentree.

Volgens Aston Martin-CEO Andy Cowell is Christian Horner zijn opties aan het afwegen. “Hij heeft vrijwel elke teameigenaar aan de lijn”, aldus de Brit tijdens de officiële FIA-persconferentie in Singapore. Eerder leek hij de deur op een kier te zetten voor Horner, die ‘een bewezen staat van dienst’ heeft. Bij Aston Martin lonkt een mogelijke samenwerking met Adrian Newey, de topontwerper die jarenlang met Horner samenwerkte bij Red Bull. “Ik kan duidelijk zeggen dat er geen plannen zijn voor een toekomstige samenwerking met Christian, hetzij in een operationele of in een investeringsrol”, voegde Cowell eraan toe.

Comeback bij Alpine?

Alpine-directeur Steve Nielsen was eveneens aanwezig tijdens de persconferentie. Hij gaf toe dat Flavio Briatore, uitvoerend topadviseur en feitelijk teambaas van het team uit Enstone, ‘oude vrienden’ is met Horner en daarom contact met hem onderhoudt. “Ik weet niet waar ze het over hebben”, gaf hij toe. “Ik weet alleen dat er geen plannen zijn voor Christian om naar Alpine te komen, maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet zal gebeuren.”

Eerder werd Horner al gelinkt aan het team van Haas. Tegenover BBC Sport onthulde teambaas Ayao Komatsu dat de Brit hem ‘benaderd’ had. “Verder is er niets gebeurd”, besloot hij nadrukkelijk. Horner zou medio volgend jaar kunnen terugkeren naar de Formule 1. Verschillende bronnen meldden dat hij een ontslagvergoeding van bijna 100 miljoen dollar heeft gekregen, verdeeld over de komende vijf jaar. Horner stond aan de wieg van het Formule 1-team van Red Bull en had twintig jaar lang de leiding in Milton Keynes. Onder zijn leiding werden acht rijderstitels en zes constructeurskampioenschappen gewonnen.

