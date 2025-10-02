Aston Martin-CEO en -teambaas Andy Cowell lijkt in Singapore de deur op een kier te zetten voor Christian Horner. De Red Bull-teambaas werd in juli nog weggestuurd bij het Oostenrijkse team, maar wordt door zijn staat van dienst bij Red Bull nog geregeld gelinkt aan een terugkeer in de Formule 1. Volgens de laatste geruchten staat Aston Martin wel open voor een samenwerking. Voorafgaand aan de GP Singapore spreekt Cowell deze geruchten in ieder geval niet tegen.

Christian Horner is sinds zijn ontslag vlak na de GP Groot-Brittannië niet meer in de paddock te zien, maar aan zijn afwezigheid kan zomaar eens een einde komen. De Brit wordt namelijk gelinkt aan een Formule 1-terugkeer via Aston Martin. CEO Andy Cowell laat zich in Singapore nog niet in de kaarten kijken.

De Brit werd in het Aziatische stadstaatje meermaals gevraagd naar een eventuele komst van zijn landgenoot bij het team van eigenaar Lawrence Stroll. “Ik denk dat Christian momenteel even een pauze heeft genomen”, aldus de Aston Martin-teambaas. “Hij geniet waarschijnlijk van tijd met vrienden en familie. Maar hij houdt van de sport. Ik wens hem het allerbeste met wat hij ook gaat doen in de toekomst.”

‘Het is aan Christian’

Ook bij een volgende vraag over Horner, ontweek Cowell een direct antwoord. “We hebben een sterk team met Adrian (Newey, red.) aan het roer van de technische organisatie”, benadrukt de Brit. “En we groeien en bouwen verder.” De vragen over de voormalig Red Bull-teambaas stopten echter niet, en Cowell leek vervolgens de deur op een kier te zetten voor Horner. “Ik denk dat Christians staat van dienst voor zich spreekt. Hij was een geweldige concurrent. Het is aan Christian zelf om uit te zoeken wat hij wil doen. Misschien wil hij wel stoppen met de sport. Misschien wil hij wel iets anders gaan doen binnen de sport. Maar dat is aan Christian, nietwaar? Wie weet wat er gaat gebeuren.”

