Tegenwoordige Alpine-adviseur Flavio Briatore weet het zeker: Fernando Alonso zou in een McLaren of Red Bull ook meedoen om de zeges tijdens Grands Prix. De Italiaan is al lange tijd de manager van de Spaanse coureur, en hoopt dat de tweevoudig wereldkampioen in 2026 weer een competitieve auto tot zijn beschikking heeft. ‘Dan staat Fernando er weer’, belooft Briatore alvast.

Flavio Briatore en Fernando Alonso kennen elkaar al een tijdje. De tegenwoordige Alpine-adviseur en Aston Martin-coureur wonnen in 2005 en 2006 nog de coureurstitel toen ze samenwerkten bij Renault. Briatore is nog altijd de manager van Alonso, en is daardoor ook niet geheel verrassend groot fan van de Spanjaard. Volgens de Italiaanse zakenman kan de coureur nog voor zeges meedoen, mits hij de juiste auto heeft.

LEES OOK: Briatore verdedigt ‘rottweiler’ Alonso: ‘Media schetsen vertekend beeld’

De kans op de juiste bolide neemt voor Alonso voor 2026 in ieder geval alvast toe, omdat topontwerper Adrian Newey dan de bolide voor het Aston Martin-team ontwerpt. “Aston heeft het ontwerpgenie binnengehaald”, beaamt ook Briatore tegenover ESPN. “Laten we zien wat hij ervan maakt, ik ben erg benieuwd. Maar als Aston inderdaad een competitieve auto heeft volgend seizoen, dan is Fernando er klaar voor.”

Teamspeler

“Als Fernando op dit moment in een McLaren of een Red Bull zat, dan – dat beloof ik – zou hij ook meedoen om de zeges”, vervolgt de Italiaan zijn lofzang voor de Spanjaard. Briatore verdedigde de coureur eerder al tegen negatieve berichtgeving. “Soms wordt in de media gezegd dat Alonso moeilijk te managen is”, vertelde Briatore. “Maar dat is echt onzin. Ik word er helemaal boos van als ik dit hoor. Fernando is altijd een teamspeler geweest. Hij bevordert een goede samenwerking. Dat zien we nu ook weer terug bij Aston Martin.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.