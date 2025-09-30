Alpine-topadviseur Flavio Briatore looft Fernando Alonso om zijn toewijding en hekelt de manier waarop de 44-jarige coureur soms in de media wordt weggezet. Beiden werkten in het verleden succesvol samen bij het toenmalige Renault. De Spanjaard won met de Franse renstal twee opeenvolgende titels in 2005 en 2006. Inmiddels jaagt hij al geruime tijd op zijn felbegeerde derde kampioenschap, maar zonder succes.

Na zijn twee wereldtitels kreeg Alonso een ietwat negatieve reputatie. Mogelijk was de felle strijd met McLaren-teamgenoot Lewis Hamilton de belangrijkste oorzaak. In 2008 volgde het crashgate-schandaal bij Renault, waarbij Briatore werd verbannen uit de Formule 1. Inmiddels hebben beide routiniers hun plaats weer gevonden in de sport – de Italiaan speelt opnieuw een leidende rol bij Alpine, terwijl Alonso Aston Martin naar hun eerste titel wil leiden.

Toch zit de negatieve berichtgeving over Alonso Briatore nog steeds dwars. In een interview met ESPN blikte hij terug op de indrukwekkende carrière van de Spaanse vedette, die inmiddels 22 seizoenen beslaat. “Soms wordt in de media gezegd dat Alonso moeilijk te managen is”, aldus Briatore. “Maar dat is echt onzin. Ik word er helemaal boos van als ik dit hoor. Fernando is altijd een teamspeler geweest. Hij bevordert een goede samenwerking; dat zien we nu ook weer terug bij Aston Martin.”

“De auto is misschien niet competitief, maar hij is er altijd, hij blijft pushen”, verzekerde Briatore. “Hij is als een rottweiler – altijd aanwezig. Je kunt proberen te ontsnappen, maar een rottweiler krijgt je altijd te pakken. Dát is Fernando en zo wil hij winnen.” Toch beseft ook Alonso dat zijn Formule 1-loopbaan op zijn einde loopt. Bij Aston Martin ziet hij kansen om in 2026 nog om de titel te vechten. In een recent interview gaf hij toe dat, als hij volgend jaar nog om het WK kan meestrijden, hij zijn racepak daarna aan de wilgen hangt.

