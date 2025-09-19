Fernando Alonso is bij uitstek de oudste coureur op de grid; in juli blies de tweevoudig wereldkampioen 44 kaarsjes uit. Toch heeft hij nog een contract bij Aston Martin voor 2026. De Spaanse routinier ziet de aankomende reglementswijzigingen als ‘een laatste kans’ om mee te dingen naar podiums, overwinningen en misschien zelfs de wereldtitel. Daarna lijkt een pensioen zelfs voor Alonso onvermijdelijk.

In een interview met het Spaanse Diario AS sprak Fernando Alonso openlijk over zijn naderende pensioen. Op de vraag hoe erg hij bezig is met het aankomende seizoen, antwoordde hij resoluut: “Heel erg, want ik weet dat het mijn laatste kans is op een titel. In het verleden zag ik de wijzigingen gewoon als een verandering; ik hoopte dat het goed zou gaan, dat mijn teams de regels correct zouden interpreteren en dat ik een snelle auto zou hebben. Maar deze keer is het anders, want dit zal de laatste regelwijziging zijn die ik meemaak. Dat betekent de laatste kans om een race te winnen, op het podium te komen en te vechten voor een kampioenschap.”

‘Dan is 2026 mijn laatste jaar’

Alonso voegde eraan toe dat 2026 misschien nog niet de ommekeer zal brengen die Aston Martin nodig heeft. “Ik weet dat ik een grotere kans heb om het goed te doen in 2027 of 2028”, lichtte hij toe. “Dan is er stabiliteit in het team dat we nu hebben met Adrian Newey en alle anderen. Ze kunnen het goed doen in het eerste jaar, maar daarna is competitiviteit gegarandeerd. Daar moet ik zelf ook rekening mee houden.” Alonso onthulde zijn specifieke plannen voor een pensioen. “Als de auto het slecht doet, blijf ik nog een jaar om het positief af te sluiten”, zei hij. “Maar als de auto het goed doet, is 2026 waarschijnlijk mijn laatste jaar.”

“Het team is op weg naar zijn beste vorm”, verzekerde de Spaanse routinier. “Op het circuit doen we elk weekend wat we kunnen. De vermoeidheid slaat wel toe; we verlangen er allemaal naar om het seizoen af te sluiten en te resetten. Maar in de fabriek is het precies andersom; alles is gericht op 2026 en er heerst veel enthousiasme over de nieuwe werkmethoden van Adrian Newey. We zitten duidelijk in een opwaartse trend.” Alonso ging al één keer eerder met pensioen. Na 2018 nam hij afscheid van McLaren, om in 2021 terug te keren bij het team van Alpine.

Waar Alonso flirt met zijn pensioen, is Lewis Hamilton – de volgende oudste coureur op de grid – nog steeds ‘te verliefd’ op de Formule 1. Het Franse L’Équipe vroeg de zevenvoudig wereldkampioen naar de aanhoudende geruchten over zijn vertrek. “Ik heb niet de intentie om binnenkort te vertrekken”, reageerde hij lachend. “Formule 1 is nog steeds de liefde van mijn leven. Ik ben wel blij dat Fernando ook nog een tijdje blijft, want dat betekent dat ik niet de oudste ben”, grapte hij. “Ik blijf wel tot hij (Alonso, red.) vijftig is.”

