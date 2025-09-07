De Formule 1 reist af naar Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan 2025. Het stratencircuit langs de Kaspische Zee staat bekend om zijn unieke mix van lange rechte stukken, smalle bochten door het historische stadscentrum en de passage langs de oude stadsmuren. Door het tijdverschil met Nederland wijken de sessietijden iets af van wat fans doorgaans gewend zijn. Bekijk hieronder het volledige tijdschema van de GP van Azerbeidzjan 2025.

Met een lengte van 6,003 kilometer is het Baku City Circuit één van de langste banen op de Formule 1-kalender. De baan telt in totaal twintig bochten en sluit jaar in jaar uit aan als mix van highspeed passages en technisch lastige, historische secties, waaronder het smalle stuk door de oude stad. De race telt 51 ronden, goed voor een totale afstand van 306,049 km. Sinds de herintroductie als GP van Azerbeidzjan in 2017 staat deze wedstrijd bekend om zijn onvoorspelbaarheid met verrassende resultaten.

Hoe laat begint de GP van Azerbeidzjan 2025?

Vrijdag 19 september

Eerste vrije training: 10:30 – 11:30 uur

Tweede vrije training: 14:00 – 15:00 uur

Zaterdag 20 september

Derde vrije training: 10:30 – 11:30 uur

Kwalificatie: 14:00 – 15:00 uur

Zondag 21 september

Race: 13:00 uur

