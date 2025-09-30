McLaren maakt zich op voor een lastig weekend in Las Vegas later dit seizoen. McLaren-teambaas Andrea Stella verwacht daar soortgelijke uitdagingen als in Bakoe, waar de MCL39 eerder dit jaar worstelde met het karakter van het circuit. Ondanks de stappen die volgens Stella sindsdien zijn gezet, blijft het stratencircuit slecht aansluiten bij de sterke punten van de McLaren.

“Als je mij vooraf had gevraagd wat ons lastigste weekend van het jaar zou worden, dan had ik Bakoe of Las Vegas gezegd”, vertelt teambaas Andrea Stella tegenover de media in Bakoe. Volgens de Italiaan zit het probleem vooral in de aard van het circuit. De MCL39 presteert het best in lange en medium-snelle bochten, zoals op circuits als Spanje of Silverstone – maar dat type bocht ontbreekt in zowel Bakoe als Las Vegas. “We weten heel goed dat onze auto juist uitblinkt in lange en medium-snelle bochten – en die zijn er simpelweg niet in Bakoe of Las Vegas.”

LEES OOK: Piastri vertrouwt op manager titelstrijd: ‘Kan leunen op Webber’

Daar komt bij dat de McLaren niet op zijn best is in harde remzones, vooral niet wanneer er in een rechte lijn veel snelheid moet worden afgebouwd. En dat is precies wat stratencircuits als Bakoe en Las Vegas veelvuldig vragen. “De auto is niet bijzonder sterk in remmen in een rechte lijn, en daar heb je er in Bakoe en Las Vegas juist veel van”, vervolgt Stella. Daarnaast zijn de meeste bochten in Las Vegas krap, technisch en gebonden aan een vaste ideale lijn – omstandigheden waarin de McLaren zich minder prettig voelt.

Schade beperken

Toch wist McLaren zich in Bakoe aanvankelijk sterk te mengen in de strijd om poleposition – tot het in de slotfase van de kwalificatie misging. “Dat we daar alsnog snel genoeg waren om voor pole te vechten, is echt een compliment aan onze ingenieurs. Ze hebben een behoorlijk veelzijdige auto gebouwd, ook al rijdt die dan niet op zijn ideale type circuit”, zegt Stella. Die les biedt voorzichtig optimisme voor Las Vegas, al houdt Stella een slag om de arm. “Het zou geen verrassing zijn als er auto’s zijn die in Las Vegas net zo competitief zijn als wij.” McLaren zal het weekend in Vegas dan ook vooral zien als een kwestie van schade beperken – en hopen op een scenario waarin het team, net als in Bakoe, boven verwachting presteert.

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.