Oscar Piastri voelt zich klaar voor de beslissende fase van het Formule 1-seizoen. De jonge Australiër zegt te kunnen vertrouwen op zijn ervaring uit eerdere kampioenschappen én op de steun en ervaring van mentor en manager Mark Webber.

Het huidige seizoen is zonder twijfel het sterkste uit Piastri’s nog jonge Formule 1-carrière. Hoewel hij een dramatisch weekend kende in Azerbeidzjan — waarin hij zowel in de kwalificatie als in de race crashte — leidt hij het kampioenschap met een voorsprong van 25 punten op zijn teamgenoot én grootste rivaal: Lando Norris. Piastri weet dat de druk de komende weken alleen maar zal toenemen. “De intensiteit zal vanzelf toenemen naarmate we dichterbij het einde van het jaar komen, en ik ben daar klaar voor”, vertelde de Australiër tegenover Motorsport Week.

Piastri laat zien dat hij onder druk niet bezwijkt, ondanks dat het pas zijn derde volledige seizoen in de Formule 1 is. Die kalmte komt niet uit het niets. “Ik heb dit al eerder meegemaakt in andere kampioenschappen”, legt hij uit. “Dat gevoel, die aftelling naar het einde van het seizoen, is altijd hetzelfde. Dus ik ben er klaar voor.” De 24-jarige coureur werd eerder kampioen in zowel de Formule 3 als de Formule 2 – beide in zijn debuutjaar.

Steun van Webber

Voormalig F1-coureur Mark Webber speelt als manager en mentor een sleutelrol in de ontwikkeling van Piastri. De jonge Australiër kan op hem leunen, maar weet dat het uiteindelijk draait om zijn eigen prestaties. “Het hangt ervan af hoe ik rijd, hoe ik met de druk omga en hoe ik alles beheer”, zegt Piastri. “Toch is het belangrijk om mensen om je heen te hebben waarop je kunt bouwen. Mark is daar zeker één van.” Webber weet als geen ander wat het betekent om onder druk te presteren in een titelstrijd. Tussen 2010 en 2013 streed hij bij Red Bull om het kampioenschap. In de slotfase van dit seizoen profiteert Piastri van die ervaring – of dat genoeg zal zijn voor zijn eerste wereldtitel, moet nog blijken.

