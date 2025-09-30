Red Bull nam dit seizoen afscheid van vaste teambaas Christian Horner. Na de Britse GP werd hij plotsklaps vervangen door Laurent Mekies. De Brit wordt al enige tijd gelinkt aan een rentree bij de concurrentie, waaronder het team van Haas. Günther Steiner, die zelf acht jaar lang aan het roer stond bij de Amerikanen, verwacht echter dat Horner voorlopig nog even afstand houdt van de sport, totdat het juiste project zich aandient.

Na afloop van de GP van Azerbeidzjan kondigde Red Bull aan dat het officieel afscheid had genomen van Christian Horner. De oud-teambaas was al uit zijn functie ontheven, maar na enkele maanden overleg kwamen beide partijen daadwerkelijk tot een schikking – naar verluidt mag Horner in de komende vijf jaar honderd miljoen dollar bijschrijven voor zijn vertrek. Geen verkeerde ontslagregeling dus. Toch wil Horner – die in zijn dienstverband acht rijderstitels en zes constructeurskampioenschappen won – niet op zijn lauweren rusten. Er gaan veel geruchten dat hij werkt aan een rentree.

Horner is al in verband gebracht met Ferrari, Alpine, Aston Martin en Haas. Volgens The Daily Mail ziet hij een rol bij het Amerikaanse middenveldteam wel zitten. Voormalig Haas-chef Günther Steiner heeft zo zijn twijfels: “Ik denk dat Horner nog even zal wachten”, verklaarde hij in de The Red Flags-podcast. “Hij staat te popelen om terug te keren, maar op dit moment denk ik niet dat er iets voor hem is.” Gevraagd naar wat hij denkt dat Horner wil doen, antwoordde Steiner: “Ik denk dat hij altijd voor een team wil werken dat hij deels bezit, maar op dit moment is er niets te koop. Ik weet dat hij veel geld heeft, maar hij heeft echt niet de middelen om een team in zijn geheel op te kopen.”

Volgens Steiner is Horner slechts op zoek naar één rol binnen de Formule 1. “Hij wil alleen maar teambaas zijn”, legde hij uit. “Ook bij Alpine zou hij de spotlight niet kunnen delen met Flavio (Briatore, red.). Dan zou Flavio moeten vertrekken, maar die gaat voorlopig echt nergens heen.” Ook de overstap naar Aston Martin is uitgesloten, verzekert Steiner. “Ze hebben Horner daar nu niet nodig”, zei hij in een apart interview met Lottoland. Dat zou vooral te maken hebben met de aanwezigheid van Adrian Newey, voormalig sterontwerper van Red Bull. “Bij Red Bull was er intern veel onvrede, er moest iets veranderen. De onenigheid tussen Newey en Horner in het afgelopen jaar was een van de redenen dat Newey vertrok. Dus opnieuw samenwerken bij Aston Martin zou op dit moment niet werken.”

