Keert Christian Horner in de Formule 1 terug via het team van Haas? Volgens de laatste geruchten ziet de oud-teambaas van Red Bull een rentree in de koningsklasse via de Amerikaanse renstal wel zitten. Horner verbrak eerder deze week nog alle banden met zijn vorige werkgever Red Bull.

Christian Horner is sinds zijn ontslag bij Red Bull vlak na de GP Groot-Brittannië al niet meer in de paddock te vinden. Echter namen de Oostenrijkers pas afgelopen maandag officieel afscheid van de voormalig teambaas. Naar verluidt leverde het de Brit een forse ontslagvergoeding op. Dat bedrag had echter hoger kunnen zijn. Volgens Sky Sports F1 wees de Brit een nog groter bedrag af om ervoor te zorgen dat hij volgend jaar al bij een concurrerende renstal aan de slag kan.

Haas

Eerder werd Horner al gelinkt aan Ferrari en Alpine, maar aan die geruchten kwam al gauw een einde. De voormalig Red Bull-teambaas wordt daarom nu gelinkt aan een heel ander team: Haas. Onder andere oud-coureur Christijan Albers hintte daar onlangs al op. Volgens het Britse The Daily Mail ziet Horner een rol bij het middenveldteam wel zitten. Daarbij zou de kans op grote autonomie binnen de renstal doorslaggevend zijn. Ook hoeft de Brit dan niet te verhuizen voor zijn nieuwe baan, aangezien het Europese hoofdkwartier van Haas in het Britse Banbury zit.

Haas wordt momenteel nog geleid door teambaas Ayao Komatsu. De Japanner nam sinds het vertrek van Günther Steiner in januari 2024 bij de renstal het stokje van de Italiaan over. Haas staat momenteel met 44 WK-punten één na laatste in het constructeurskampioenschap, boven Alpine.

