Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Azerbeidzjan. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 17 van 24: Gerard Bos over stroopwafels in Bakoe.

De verbazing is blijkbaar van mijn gezicht af te scheppen als ik, na de persmomenten met onder anderen Max Verstappen, op donderdagavond in Bakoe in een 24-uurs supermarktje sta. Daar, nabij mijn hotel aan de rand van het centrum, verbaas ik me over een bijzonder product in de schappen. Een Azerbeidzjaanse jongeman, winkelmedewerker, haast zich om me in zijn beste Engels te vertellen dat het een “echte lokale lekkernij” betreft.

Ik weet alleen wel beter: dit zijn stroop­wafels. “No, no”, klinkt het. “They are… [onverstaanbaar Azerbeidzjaans woord].” Nou ja, ik kan erom lachen. Ik koop ze en vol verwachting neem ik een hap. Maar dan… Zelden smaakte een stroopwafel zo beroerd. Allemachtig!

Voor de lekkernijen hoef je dus niet naar Bakoe. Voor spektakel wel, zoals tijdens de kwalificatie en de race blijkt. Als verslaggever is het er sowieso goed toeven: het is een productief weekend voor blad, site en video. De stad zelf mag er ook zijn, trouwens. Bakoe heeft prachtige plekken; een lust voor het oog. Wat dat betreft smaakt de GP Azerbeidzjan ook dit jaar naar meer. Op de ‘stroopwafel’ na dan.

