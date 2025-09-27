Carlos Sainz scoorde tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een geweldig resultaat. Na een knappe kwalificatie waarin hij zich als tweede plaatste, hield de Spanjaard het hoofd koel. In de race sleepte hij vervolgens een verdiende podiumplek binnen. Zijn derde plek was niet alleen zijn eerste podium voor Williams, maar ook een duidelijk signaal dat hij weer helemaal terug is.

In een interview met BBC Radio 1 blikt Sainz terug op zijn vertrek bij Ferrari, dat volgens hem in goede harmonie verliep. “Ferrari was echt heel blij voor me. We hebben vorig jaar op een mooie manier afscheid genomen, en ik heb daar veel goede vrienden achtergelaten”, vertelt hij. Hoewel de Spanjaard moest wijken voor Lewis Hamilton, die in 2025 de overstap naar Ferrari maakte, koestert Sainz geen wrok. “Het waren gewoon de omstandigheden. Lewis is zevenvoudig wereldkampioen en wilde zijn laatste jaren bij Ferrari rijden. Daardoor moest ik vertrekken, en zo ben ik uiteindelijk bij Williams terechtgekomen.”

Dat hij nog steeds goed contact heeft met zijn oude team bleek wel na zijn recente succes in Bakoe. “Toen ik mijn eerste podium voor Williams pakte, kreeg ik van iedereen bij Ferrari felicitaties. Ze waren allemaal trots en blij. Dat voelde echt goed.” Sainz sluit niet uit dat hij in de toekomst ooit nog terugkeert bij Ferrari. Hij heeft immers veel successen geboekt en sterke vriendschappen opgebouwd binnen de Italiaanse renstal, waardoor de deur voor een terugkeer nog altijd open lijkt te staan.

