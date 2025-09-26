De Formule 1-grid breidt in 2026 uit naar elf teams met de komst van het Amerikaanse Cadillac. In de States, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, wordt hard gewerkt aan een gloednieuwe renstal. Onlangs versterkte het team zich al met topcoureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas, twee gevierde racewinnaars in de Formule 1. James Vowles waarschuwt echter dat Cadillac voor een behoorlijke vuurdoop komt te staan – en het ongetwijfeld zwaar zal krijgen.

In een interview met de Business of Sport-podcast toonde Vowles zich sceptisch over het vermogen van Cadillac om direct competitief te zijn. Daarbij was de Williams-teambaas ook kritisch op de beslissing van de FIA en FOM om in dit stadium al een nieuw team toe te laten. Hij weet als geen ander dat de bestaande deelnemers financieel niet de gezondste zijn. Mogelijk had de koningsklasse moeten wachten met het toelaten van een nieuw team tot de huidige grid er sterker op stond.

‘Cadillac gaat het erg zwaar krijgen’

“Het is algemeen bekend wat onze verliezen zijn”, aldus Vowles. “Laten we nu eerst eens zorgen dat iedereen kan overleven in deze sport. Dat je tenminste tien teams hebt die allemaal quitte kunnen spelen. Dan heb ik het nog niet over winst, gewoon quitte spelen. Daarom denk ik dat het nog te vroeg is om ze (Cadillac, red.) binnen te halen,” gaf Vowles toe. “Dat neemt niet weg dat het wel een sterk merk is en een goed merk om toe te laten.”

Het feit dat Cadillac een grote speler is in de auto-industrie – en over de bijbehorende middelen beschikt – betekent echter niet dat het een competitief team zal zijn, aldus Vowles. “Ze zullen het erg moeilijk krijgen, daar ben ik van overtuigd”, vervolgde hij. “In de moderne Formule 1 is het al ontzettend lastig om competitief te zijn.” Hoewel de marges tussen de verschillende teams op dit moment erg klein zijn, belooft het veld per 2026 weer verder uiteen te lopen. Daarbij moet Cadillac concurreren met rivalen die al minstens tien jaar actief zijn in de sport.

