Het nieuwe Formule 1-team van Cadillac heeft onthuld dat het aanvankelijk neigde naar jong talent, alvorens het in zee ging met Sergio Pérez. De voormalig Red Bull-coureur maakt volgend jaar – naast Valtteri Bottas – zijn rentree bij de Amerikaanse renstal. CEO Dan Towriss onthulde tijdens het raceweekend in Monza dat Bottas eigenlijk gekoppeld zou worden aan een onervaren coureur, maar dat Pérez de Cadillac-top in een ‘perfecte meeting’ versteld deed staan.

Vanaf begin 2025 was het vrij duidelijk dat Valtteri Bottas in aanmerking kwam voor een stoeltje bij Cadillac. Echter, de Amerikanen zeiden ook op zoek te zijn naar jong en bij voorkeur Amerikaans talent. Toch werd eind augustus bekend dat het team twee ‘veteranen’ had gecontracteerd; Sergio Pérez kreeg eveneens een plekje bij Cadillac. Tijdens de derde vrije training voor de GP van Italië verklaarde Dan Towriss hoe Cadillac aanvankelijk mikte op een jonge coureur, vóór de cruciale ontmoeting met Pérez.

‘Kers op de taart’

Tegenover Sky Sports reconstrueerde Towriss het gesprek met Checo. “Was hij bereid om weer te racen?”, aldus de Amerikaan. “Waar stond hij in zijn carrière? Wat waren zijn ambities? Was hij enthousiast over het project, en wat wilde hij nog bereiken? Wat had hij nog te bewijzen in zijn carrière? Tijdens die bijeenkomst zagen we echt hoe ervaren Pérez was. Hij was eigenlijk gewoon de kers op de taart en vertrok erg enthousiast over zijn kandidatuur.”

LEES OOK: Hadjar moet Red Bull-debuut afwachten: ‘Geen rijderswissel in 2025’, zegt Mekies

“Daarvoor keken we naar een jongere coureur”, gaf Towriss toe. “Maar Pérez was fantastisch, en met die ervaring onderscheidt hij zich echt van degenen die nog nooit in een Formule 1-stoeltje hebben gezeten”, besloot de Cadillac-topman enthousiast. Door het contracteren van de Mexicaan visten meerdere ‘jonkies’ achter het net. Zo zou ook Mick Schumacher goede gesprekken hebben gevoerd met het team. Ook voormalig Formule 2-kampioen Felipe Drugovich en IndyCar-coureur Colton Herta moesten het ontgelden, al heeft laatstgenoemde inmiddels een rol als reservecoureur gekregen bij de Amerikanen.

Cadillac-CEO Dan Towriss en teambaas Graeme Lowdon in Monza (Getty Images)

Lees hier alles over de GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.