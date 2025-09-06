Isack Hadjar zal dit jaar nog niet uitkomen voor hoofdteam Red Bull, zo bevestigde teambaas Laurent Mekies tijdens het raceweekend in Monza. De jonge Parijzenaar geldt als een van de uitblinkers in 2025, met name na zijn podiumdebuut in Zandvoort. Na vijftien Grands Prix staat de Racing Bulls-rookie op een solide tiende plaats in het kampioenschap. Toch komt er (nog) geen rijderswissel. Zelf zegt hij zich te richten op een eventuele promotie in 2026.

Yuki Tsunoda werd tijdens zijn thuisrace in april naar Red Bull gehaald; na vier jaar bij Racing Bulls, voorheen AlphaTauri, erfde hij het stoeltje van een worstelende Liam Lawson. Toch doet de Japanner het vooralsnog niet veel beter dan zijn voorganger. In dertien Grands Prix verzamelde hij slechts negen WK-punten. Hadjar gooide ondertussen hoge ogen bij zusterteam Racing Bulls, waardoor er al snel werd gespeculeerd over een nieuwe rijderswissel binnen de Red Bull-gelederen.

Geen overhaaste beslissingen

In aanloop naar de Italiaanse GP benadrukte Hadjar, die een week eerder zijn eerste podium in de Formule 1 vierde, dat het nu ‘geen nut’ heeft om naar Red Bull te gaan. Hij richt zich op het huidige seizoen om mogelijk in 2026 kans te maken op promotie. Tijdens een persconferentie sloot teambaas Laurent Mekies zich daarbij aan. “We hebben heel duidelijk en publiekelijk toegegeven dat we de tijd nemen voor onze line-up”, aldus de Fransman. “We hebben genoeg coureurs binnen ons opleidingsprogramma om verschillende scenario’s voor volgend jaar af te dekken. Daarom is er geen enkele reden om nu overhaaste beslissingen te nemen.”

“Nee, we zijn niet van plan om gedurende het seizoen nog eens te wisselen”, benadrukte Mekies desgevraagd. “Yuki (Tsunoda, red.) heeft in de laatste drie races bovendien goede stappen gezet.” Na zeven Grands Prix buiten de punten eindigde de 25-jarige coureur in Zandvoort weer in de top tien. “We willen natuurlijk meer, maar hij doet het goed. Hij zit duidelijk in de lift.” Wat betreft Isack Hadjar is de Red Bull-teambaas onverminderd positief: “Het is uiteraard geweldig om zijn progressie te zien bij Racing Bulls. Zijn optreden in de laatste race bewijst hoeveel vooruitgang hij dit seizoen heeft geboekt. Dat gezegd hebbende, zijn we heel relaxed over de toekomstige line-up; we hebben zelf alle kaarten in handen, wat betekent dat we nog een paar weken – of maanden – de tijd kunnen nemen om een beslissing te nemen.”

