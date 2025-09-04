Isack Hadjar is na zijn podiumplaats in Zandvoort de nieuwe favoriet om de teamgenoot van Max Verstappen te worden. De coureur ziet echter zelf het nut er niet van in om meteen de worstelende Yuki Tsunoda te vervangen, maar zet zeker de deur op een kier voor een potentiële overstap in 2026.

Isack Hadjar verbaasde de hele paddock, inclusief zichzelf, toen hij op Zandvoort onverwacht naar de derde podiumplaats reed. De rookie durfde pas in de laatste rondes van de Dutch GP te hopen dat hij op het ereschavot mocht klimmen, en het was voor Hadjar even zichtbaar wennen toen hij de Delftsblauwe beker in handen kreeg. Ondertussen zat er voor Red Bull-coureur Yuki Tsunoda niet meer in dan een negende plaats.

Hadjar werd voorafgaand aan de Dutch GP al eens in verband gebracht met een stoeltje bij zusterteam Red Bull, maar is sinds zijn succesvolle race op Zandvoort de favoriete kanshebber om eventueel Tsunoda te vervangen in 2026. “Aan de start van het jaar vroegen ze me al of ik klaar was om bij Red Bull in te stappen”, vertelt Hadjar in Monza. “Het antwoord daarop is nog steeds nee. Ik zie het nut er niet van in om nu over te stappen.”

2026

Toch zet de Frans-Algerijnse rookie alsnog de deur op een kier voor een eventuele overstap, maar dan wel in 2026. “2026 is een heel ander verhaal, omdat dat jaar voor alle teams een frisse start betekent”, vervolgt Hadjar. “Er zal geen sprake zijn van een tweede stoeltje. Dat zou niet nodig zijn, want het is voor iedereen een gloednieuwe auto. Je bevindt je in een fase waarin je de auto in de juiste richting moet sturen. Dus ik vind dat eigenlijk heel interessant.” Vooralsnog bevestigt Hadjar dat zowel Red Bull-teambaas Laurent Mekies als adviseur Helmut Marko nog niet met de rookie is komen praten over een eventuele overstap.

