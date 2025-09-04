Yuki Tsunoda pakte in Zandvoort zijn eerste WK-punten sinds de GP Emilia-Romagna, acht races voor het raceweekend in de duinen. De Japanner worstelt al zijn gehele tijd als Red Bull-coureur met de wispelturige RB21, en is daardoor nog onzeker over zijn verdere toekomst bij het team. ‘Mijn prioriteit is om bij Red Bull te blijven’, onthult Tsunoda wel alvast.

Yuki Tsunoda mocht tijdens zijn thuisrace, de GP Japan, voor het eerst in het stoeltje naast Max Verstappen plaatsnemen. De Japanner heeft echter in zijn tijd als Red Bull-coureur sindsdien geen potten kunnen breken. Het beste resultaat behaalde de coureur in Bahrein, toen hij als negende over de finishlijn reed. Voorafgaand aan de Dutch GP, waar de coureur zijn beste resultaat evenaarde, beleefde Tsunoda een reeks van zeven Grands Prix op rij waarin hij geen enkel WK-punt kon pakken.

Het contract van Tsunoda loopt aan het einde van 2025 af. Persoonlijke sponsor en motorleverancier Honda beloofde de Japanner eerder al dat hij zijn seizoen bij Red Bull af mag maken. Of Tsunoda ook in 2026 nog voor de Oostenrijkers rijdt, is nog de vraag. “Mijn prioriteit is om bij Red Bull te blijven en mijn prestaties zo veel mogelijk te verbeteren. Dat is mijn enige focus”, vertelt Tsunoda in Zandvoort. De coureur laat eventuele gesprekken met andere teams daarom liever aan zijn manager over.

Terwijl Tsunoda blijft worstelen met de RB21, eindigde Racing Bulls-coureur Isack Hadjar in Zandvoort wel op het podium. Eerder in het seizoen werd Liam Lawson al na twee races teruggezet naar het zusterteam, en de vraag is of Tsunoda misschien hetzelfde lot staat te wachten. “Dat weet ik niet”, zegt de coureur eerlijk. “Misschien denkt Helmut (Marko, red.) daar op de achtergrond aan. Ik weet nooit echt wat hij denkt, om eerlijk te zijn. Maar hij steunt me heel erg. Natuurlijk wil hij ook zoveel mogelijk punten voor het team, dus ik moet presteren.” Volgens Tsunoda is de 82-jarige Oostenrijker nog aan het afwegen wat het beste is voor het team.

