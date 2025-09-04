Red Bull-topman Helmut Marko benadrukt dat er binnen Red Bull Racing een duidelijke verandering voelbaar is sinds het vertrek van Christian Horner en de aanstelling van diens opvolger Laurent Mekies Volgens de 82-jarige topadviseur heerst er nu ‘een totaal andere sfeer’ binnen het team van onder andere viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

“Mekies is een toptechnicus, wat met de complexiteit van de huidige Formule 1 een enorm voordeel is. Hij kan goed met mensen overweg, er is een totaal andere sfeer dan voorheen,” zo stelt Marko in gesprek met het Oostenrijkse oe24.

Christian Horner waarschuwde kort voor zijn ontslag dat Red Bull het in 2026 lastig zou kunnen krijgen bij de invoering van het nieuwe motorreglement in de Formule 1. Helm,ut Marko blijft echter optimistisch:

“Als je kijkt naar de ervaring van onze concurrenten, klopt dat. Maar ik zeg: we zullen zien. Het onderwerp is zo complex dat onder de nieuwe regels alles mogelijk is. Er zullen enorme verrassingen komen, zowel positief als negatief. Ik kies ervoor om voorlopig positief te blijven.”

