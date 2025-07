Honda gaat in op de toekomst van Yuki Tsunoda bij huidige werkgever Red Bull. De Japanner heeft in zijn korte tijd bij de Oostenrijkse renstal nog niet heel veel kunnen presteren, met een negende plaats tijdens de GP Bahrein als voorlopig beste resultaat. Toch zal Tsunoda voor het einde van het seizoen nog niet weggestuurd worden bij Red Bull, zo belooft Honda-topman Koji Watanabe.

Afgelopen maart was het eindelijk zover voor Yuki Tsunoda: de langverwachte promotie naar Red Bull. De Japanner verving Liam Lawson, die in zijn twee races voor het Oostenrijkse team geen potten kon breken. Tsunoda lijkt echter niet heel veel beter met de wispelturige RB21 om te kunnen gaan. De Japanner reed nog maar drie keer de top-tien in voor de Oostenrijkers, en pakte tijdens de laatste vijf Grands Prix geen enkel WK-punt. Geruchten over een eventueel einde van de Red Bull-tijd van Tsunoda doen daarom de ronde, maar volgens Honda hoeft de Japanner zich dit seizoen nog geen zorgen te maken.

LEES OOK: Hadjar ziet een Red Bull-promotie nog zeker zitten: ‘Is nog altijd het doel’

Honda Racing-voorzitter Koji Watanabe vertelt tegen het Japanse AS dat Tsunoda sowieso het seizoen bij Red Bull afmaakt. “Ten eerste is er geen discussie geweest over een overstap tijdens de zomerstop”, vertelt de topman. Het Japanse Honda is de persoonlijke sponsor van Tsunoda. “Tijdens besprekingen met Red Bull in maart zijn we overeengekomen om Yuki over te dragen aan Red Bull. We zeiden toen: ‘Alleen omdat zijn prestaties een beetje slecht zijn, gaan we niet meteen beginnen met besprekingen over een overstap. We zullen een langetermijnvisie hanteren.’ Dus ik denk niet dat hij tijdens de zomerstop wordt overgeplaatst.”

2026

Ook bij een volgende vergadering tijdens het raceweekend in Silverstone beloofde Red Bull nog altijd dat Tsunoda op zijn minst het seizoen mag afmaken. “Ik weet dat er verschillende geruchten rondgaan, maar ik heb het met het team bevestigd in Silverstone. Ik wil graag duidelijk maken dat Yuki in principe tot het einde van dit seizoen voor Red Bull zal racen.” Mocht Tsunoda ook in 2026 bij Red Bull willen blijven, dan moet de Japanner wel aan de bak. “Als hij ergens in de tweede helft van het seizoen resultaten kan boeken, denk ik dat dat zijn aantal opties voor de toekomst zal toenemen”, sluit Watanabe af.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.