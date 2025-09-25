Carlos Sainz boekte in Azerbeidzjan twee van zijn opvallendste resultaten van het seizoen: een tweede startplek in de kwalificatie onder lastige omstandigheden, gevolgd door een derde plek in de race. Voor Sainz was het meer dan zomaar een sterke prestatie — het was een keerpunt na een lastige start bij Williams. Volgens teambaas James Vowles speelde een ‘reset’-meeting tussen hem en de Spanjaard voorafgaand aan het weekend een cruciale rol.

Op de donderdag voor de race nodigde Vowles zijn coureur uit voor een etentje. Geen standaard teambespreking, maar een eerlijk, open gesprek over hoe het nu écht ging – en vooral: hoe het beter kon. “Het was eigenlijk een soort reset”, vertelt Vowles tegenover The Race. “We zaten samen aan tafel en zeiden: ‘Oké, wat gaan we vanaf nu anders doen? Hoe kan ik je helpen? En hoe gaan we dit samen aanpakken?’” Die openheid werkte volgens de teambaas aanstekelijk. “Carlos zat daarna echt goed in z’n vel. Het verraste me dan ook niet dat hij zo sterk aan het weekend begon. Hij zat er meteen lekker in, dat merkte je aan alles.”

Terug naar de basis

“We hebben een goede band”, vertelt hij over zijn samenwerking met Sainz. “We praten heel open over wat er goed gaat, maar ook wat er fout gaat. En vooral: hoe we daar samen iets van kunnen maken.” Volgens Vowles is het niet zo dat Sainz ineens beter is gaan rijden – de snelheid was er altijd al. “Zijn prestaties zijn nooit het probleem geweest”, legt hij uit. “Maar als het dan tegenzit, en je blijft daarin hangen, dan wordt het moeilijk om eruit te komen. Daarom was die ommekeer zo belangrijk.”

