Formule 1-CEO Stefano Domenicali wil het sprintraceformat verder ontwikkelen en sluit daarbij opvallende veranderingen niet uit. Zo wordt onder meer gekeken naar het uitbreiden van het aantal sprintweekends én naar het omdraaien van de startvolgorde van de sprintrace op basis van de kwalificatie – een concept dat al wordt toegepast in de Formule 2 en Formule 3. Lewis Hamilton vindt dit een uitstekend idee, terwijl teamgenoot Charles Leclerc duidelijk minder enthousiast is.

Stefano Domenicali onderzoekt mogelijkheden om het sprintformat spannender te maken. Een opvallend idee dat hij overweegt, is het invoeren van een omgekeerde startopstelling voor sprintraces, waarbij de snelste coureurs uit de kwalificatie achteraan moeten starten. Deze omgekeerde startgrids worden al toegepast in de Formule 2 en Formule 3 en zouden voor meer inhaalacties en spektakel op de baan moeten zorgen. Daarnaast staat ook het uitbreiden van het aantal sprintweekends op de agenda van Domenicali. Volgens de Italiaan zijn meerdere coureurs enthousiast over deze veranderingen, waaronder Lewis Hamilton. Teamgenoot Charles Leclerc is echter geen voorstander.

Ferrari-coureurs verdeeld

“Ik vind de sprintweekends leuk”, zei Hamilton tegenover de media in Bakoe. “Jaren geleden klaagde ik erover dat we elk weekend exact dezelfde opzet hadden. Dus hebben we wat dingen veranderd, en ik vind de sprintraces eigenlijk best wel leuk.” Volgens de zevenvoudig wereldkampioen zorgen de beperkte vrije trainingen voor extra spanning. “Deze weekenden zijn intenser door het kleinere aantal vrije trainingen. Fans vinden dit format ook leuk. Vanuit entertainmentoogpunt zijn er momenten in het seizoen waarop sprintraces echt goed passen.”

Leclerc heeft een iets andere kijk op de toekomst van het format. Waar Hamilton openstaat voor vernieuwing, vindt de Monegask het huidige format prima. “We hebben het er nog niet echt uitgebreid over gehad,” zei hij. “Maar wat mij betreft hebben we nu genoeg sprintweekends. Ik zou er niet per se meer willen.” Over het idee van een omgekeerde startopstelling is de Ferrari-coureur nog stelliger. “Ik weet het niet… in ieder geval niet tijdens een normaal raceweekend,” stelt hij. “Je zou het misschien kunnen overwegen voor de sprintraces, maar het is niet echt iets wat bij het DNA van de Formule 1 hoort.”

