Fernando Alonso heeft gereageerd op de opmerkingen van Isack Hadjar na de GP Singapore. De rookie bestempelde de ervaren coureur als ‘chagrijnig’, nadat Alonso tijdens de race de rookie nog sarcastisch de ‘held van de race’ had genoemd. “Soms moet je in bepaalde gevechten weten wanneer het beter is om te vechten en wanneer niet”, aldus Alonso.

Fernando Alonso en Isack Hadjar zorgden met hun gevecht op het Marina Bay Street Circuit voor niet alleen een spannend moment, maar ook voor een memorabele boordradio. De jonge Fransman verdedigde fel toen de Spaanse vedette een inhaalactie wilde plaatsen in ronde 37. Hadjar had op dat moment te maken met een probleem aan zijn VCARB 02. Alonso was niet blij met de felle verdediging van Hadjar, die hij sarcastisch de ‘held van de race’ noemde.

“Ik heb hem niet van de baan geduwd”, verdedigde Hadjar na de race zijn manoeuvres. “Ik hield het netjes. Als hij niet van dat gevecht kon genieten, dan is hij gewoon chagrijnig en kan ik verder niks voor hem doen.” De ervaren Spanjaard vertelt op zijn beurt zijn kant van het verhaal. “Ik denk dat hij een klein motorprobleem had, voor zover ik begreep, op de rechte stukken was hij traag”, legt Alonso uit. “Soms moet je in bepaalde gevechten weten wanneer het beter is om te vechten en wanneer niet. Ik denk dat het een onnodig risico was, maar ik begrijp dat dit Singapore is en dat je hard moet vechten. Hij heeft zijn best gedaan, maar we hebben zeker tijd verloren.”

Toen de Aston Martin-coureur echter hoorde dat Hadjar de Spaanse vedette als “chagrijnig” had omschreven, haalde Alonso sluw uit naar de rookie en zijn team. “Nou, sommige bewegingen zijn bij 300 km/u een beetje over het randje in Singapore, maar iedereen racet zoals hij wil en er was geen contact, niets van dat alles, dus alles is in orde”, vervolgt de Spanjaard. “Ze hebben een erg snelle auto, ze hebben niet veel punten, dus het is meer hun probleem.”

