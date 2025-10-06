Isack Hadjar kende een moeilijke race tijdens de Grand Prix van Singapore. De Fransman kreeg vlak voor zijn pitstop een motorprobleem, wat zijn wedstrijd flink beïnvloedde. Ondanks zijn inzet moest hij genoegen nemen met de elfde plaats, net buiten de punten.

“Het was geen goede race”, blikt Hadjar terug. “We kregen vlak voor de pitstop een probleem, en vanaf dat moment was het gewoon een hele lange, moeizame race. Ik kon eigenlijk niks doen en hoopte alleen maar dat de anderen me niet te snel zouden inhalen – maar dat gebeurde helaas wel.” Volgens Hadjar speelde ook het verkeer op de baan een grote rol. “We verloren veel tijd door blauwe vlaggen, daar werden we echt door geraakt. Carlos (Sainz, red.) ging nog net voor de blauwe vlaggen naar binnen en profiteerde daarvan. Ondanks het motorprobleem hadden we als team beter moeten presteren.”

Over het motorprobleem was Hadjar kortaf: “Het was gewoon niet goed. In de bochten konden we nog meekomen, maar op de rechte stukken kwamen we simpelweg tekort. Dat is frustrerend, maar ik weet in ieder geval dat het niet aan mij lag. Ik heb alles gegeven, en ondanks het probleem als elfde finishen is eigenlijk nog helemaal niet slecht.”

‘Chagrijnige Alonso’

Tijdens zijn race met motorproblemen raakte Isack Hadjar verwikkeld in een duel met Fernando Alonso, die bezig was aan zijn opmars door het veld. De Spanjaard noemde Hadjar na afloop sarcastisch ‘de held van de race’ en vond dat de Fransman té fel verdedigde. Volgens Alonso had Hadjar beter moeten weten en zich niet moeten verzetten tegen een coureur met volledig motorvermogen. Hadjar zelf trok zich daar weinig van aan. “Ik heb hem niet van de baan geduwd. Ik hield het netjes”, zei hij na afloop van de race. “Als hij dat gevecht niet leuk vond, dan is hij gewoon chagrijnig en kan ik daar niks aan doen.”

