Charles Leclerc nam na afloop van de Grand Prix van Singapore geen blad voor de mond. De Ferrari-coureur finishte als zesde, maar zijn woorden na afloop van de race wogen zwaarder dan de punten die hij mee naar huis nam. In een eerlijke en confronterende analyse gaf hij toe dat Ferrari niet alleen stagneert, maar zelfs terrein verliest – en dat er geen zicht is op verbetering.

Op papier leek de zesde plaats nog redelijk, zeker nadat teamgenoot Lewis Hamilton, die tot dat moment voor hem reed, door remproblemen terugviel en vervolgens ook een tijdstraf kreeg voor het overschrijden van de track limits. Toch kon de Monegask weinig vreugde halen uit zijn race. “Het is moeilijk, heel, heel moeilijk”, verzuchtte Leclerc in de mediapen. “We zijn op dit moment niet sterk en we worstelen met de auto. Ik wou dat ik kon zeggen dat ik positief ben over de rest van het seizoen, maar ik denk niet dat er momenteel iets in de auto zit waarmee we stappen vooruit kunnen zetten. Ik weet niet hoe we de situatie moeten omdraaien. We hebben namelijk geen nieuwe onderdelen die eraan zitten te komen.”

Stilstand bij Ferrari

Wat de situatie nog frustrerender maakt, is dat andere teams juist volop vooruitgang boeken. Waar Ferrari stil lijkt te staan, verbeteren de concurrenten zich. “Ik was verrast met de auto aan het begin van het seizoen. Daarna zijn we gaan werken en naar oplossingen gaan zoeken. We vonden verbeteringen, maar de anderen ook dus het gat bleef hetzelfde”, legde Leclerc uit. “Red Bull maakte een grote sprong aan het begin van het seizoen, en in Monza deden ze opnieuw een enorme stap. En nu lijkt ook Mercedes ineens een sprong te maken. Wij zijn de enigen die die oplossing niet gevonden hebben.”

Met Leclerc op P6 en Hamilton op P8, moest Ferrari opnieuw genoegen nemen met een bijrol in Singapore. De strijd om P2 in het constructeurskampioenschap lijkt langzaam maar zeker uit zicht te raken. “We liggen duidelijk achter op de drie topteams. Dat doet zeer”, erkende Leclerc tegenover Canal+. Of er verbetering komt? Leclerc is eerlijk: die verwachting is er niet. Voorlopig rest Ferrari en haar coureurs vooral het zoeken naar antwoorden — en misschien zelfs naar hoop.

