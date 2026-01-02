Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Singapore. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 18 van 24: André Venema over een bekende ‘Nederlandse’ Fin.

De Singaporese GP is een zeer populaire. Niet alleen bij racefans wereldwijd, ook bij beroemdheden. David Beckham was al eens te gast in de stadsstaat, net als Dua Lipa en veel andere, vooral Aziatische, artiesten en acteurs.

Zaterdagavond spotte ik Martin Garrix, twee weken eerder ook al te gast bij de F1 in Bakoe. Daar mocht hij bij de Azerbeidzjaanse GP zijn vriend Max Verstappen als winnaar afvlaggen, in Singapore stond de dj uit Amstelveen voor een show geboekt, net als collega Afrojack die hem vergezelde in de paddock. Het duo volgde de kwalificatie vanuit Red Bulls garage. Voorwaar geen slechte plek.

Heel wat minder opvallend struinde een andere bekende oud-sportman door het rennerskwartier. Eentje die minder hoefde te poseren voor selfiegeile tieners en volwassenen, maar met name door veel Aziatische fans werd herkend en gevraagd op de foto te gaan. Ik herkende hem meteen: Sami Hyypiä. Toen ik begin deze eeuw in Helsinki woonde heb ik hem meermalen geïnterviewd voor Nederlandse en buitenlandse baden.

Hyypiä (net 52) speelde vier jaar voor Willem II alvorens hij naar Liverpool vertrok. Tien jaar speelde hij er voor de Reds, in Azië zijn ze de centrale verdediger nog niet vergeten. Het weerzien was allerhartelijkst. “Mijn Nederlands is niet meer zo goed, maar ik versta alles nog”, vertelde de Fin, nog steeds ambassadeur voor Liverpool. Een van de eerste dingen waarover hij begon was dat zijn Nederlandse pensioenpotje voor profvoetballers van het CFK na tien jaar bijna helemaal is uitbetaald. “Een geweldig systeem”, vindt hij. “Ik kreeg elke maand een aardig bedrag.”

Een leuk extraatje. Maar over Hyypiä hoeft niemand zich zorgen te maken, stelt hij. Werken hoeft en doet hij niet meer. “Ik geniet gewoon van het leven.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2026 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)