Lando Norris is de snelste deze sessie! Het was een sessie met meerdere rookies. Zo stapte Ayumu Iwasa in de RB21 van Max Verstappen. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste vrije training tijdens de GP van Bahrein 2025.

LEES OOK: VT1 GP Bahrein: Verstappen slaat rondje over, Norris opent in stijl

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.