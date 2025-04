Zonder Max Verstappen, hij slaat een beurt over om plaats te maken voor Ayumu Iwasa, zet McLaren ook in Bahrein de toon. Lando Norris trapt het woestijnweekend in stijl af, voor Pierre Gasly en Lewis Hamilton.

De eerste vrije training van de GP Bahrein wordt door veel teams, zoals zo vaak, gebruikt coureurs uit de talentenprogramma’s kilometers in een Formule 1-auto te laten maken. Dit jaar zijn het er zes: Felipe Drugovic (Aston Martin), Dino Beganovic (Ferrari), Luke Browning (Williams), Ryo Hirakawa (Haas), Fredrik Vesti (Mercedes) en Ayumu Iwasa (Red Bull) mogen in de snikhete zandbak (baantemperatuur 48 graden) wat ervaring opdoen.

Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Oliver Bearman en George Russell blijven daardoor aan de kant. Bij McLaren zitten Lando Norris en Oscar Piastri gewoon achter het stuur. De Brit zet op de mediumband de toon. Lewis Hamilton heeft heel andere zorgen. De zevenvoudig wereldkampioen klaagt steen en been over de balans van de SF-25, die voor de race in Bahrein op diverse terreinen behoorlijk is opgepimpt. Op de vraag vanuit de garage of hij een tweede temporonde wil draaien, antwoordt hij met een ferm ‘nee’. “De auto voelt vreselijk aan”, meent Hamilton.

Een deur verderop zijn er ook al problemen. Kimi Antonelli moet vrij snel naar binnen: de motor van zijn werktuig is oververhit. “Ik heb geen vermogen”, bromt de Italiaanse tiener over de boordradio. Zijn sessie zit er gelijk op. Ook Yuki Tsunoda klaagt: volgens Verstappens teamgenoot reageert de koppeling van Red Bulls RB21 nogal traag en voelt die ‘lui’ aan. Alex Albon berooft Norris halverwege de sessie met miniem verschil (0.069) van de snelste tijd.

Albon blijft de lijst niet heel lang aanvoeren. Nico Hülkenberg is de eerste coureur die op de rode (zachtste) band een tijd neerzet, eentje waar Piastri door een slordigheid in de laatste bocht niet aan kan tippen. Tsunoda heeft in de pitstraat bonje met Albon, die hij uit ergernis op die strook ook maar inhaalt en waarvoor de Japanner zich na afloop bij de wedstrijdleiding moet verantwoorden. Collega en teamgenoot Norris herstelt uiteindelijk de pikorde, Pierre Gasly en Hamilton completeren de top-3 in een sessie die door de totaal verschillende programma’s van de teams bepaald niet representatief genoemd kan worden.

