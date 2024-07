Lando Norris was de snelste deze sessie. Max Verstappen redde het niet en reed de derde snelste tijd. Oscar Piastri reed met zijn McLaren naar de tweede tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training tijdens de GP van Hongarije 2024.

LEES OOK: VT3 GP Hongarije: Norris en Piastri tonen spierballen, Verstappen blijft in de buurt

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)