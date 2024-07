Ook in koelere omstandigheden is McLaren snel in Boedapest, zo is de conclusie na VT3 van de GP van Hongarije. Max Verstappen eindigt achter respectievelijk Lando Norris en Oscar Piastri als derde. Wel werkt Red Bull een ander programma af dan de rest.

Dat de strijd om pole position zaterdagmiddag spannend wordt, bleek vrijdag al uit de data van de eerste twee vrije trainingen. Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari ontlopen elkaar relatief weinig over één rondje. Zeker op het korte circuit dat de Hungaroring is.

Veel teams willen voor de warme race op zondag naar eigen zeggen medium en harde banden sparen. Daarom blijven de meeste teams eerst lang binnen tijdens VT3. Alleen Red Bull – dat heeft setjes over – laat zich met Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez vanaf het begin zien. Het duo wil nog wat zaken uitproberen en finetunen.

Met een baantemperatuuur van rond de 40 graden is het tijdens VT3 een stuk koeler dan op vrijdag (50 tot 60 graden). Verhit wordt de strijd op het asfalt echter alsnog als het na ruim een kwartier wat drukker wordt. Het scheelt weinig of Charles Leclerc schiet bijna opnieuw van de baan. Lewis Hamilton en George Russell gedijen goed met de Mercedes in de koelere omstandigheden.

Als de kwalificatiesimulatie met zachte banden in de slotfase van de training begint, tonen Norris en Piastri nog maar eens hun snelheid in de McLaren. Nadat Verstappen voor het eerst in de sessie ook de zachte banden de sporen geeft, moet hij een paar tienden toegeven op het duo. Hamilton probeert ook aan te haken, maar spint in zijn Mercedes. Toch zit ook dat team er goed bij, in tegenstelling tot het in VT3 licht tegenvallende Ferrari (vijfde en twaalfde).

Uitslagen

Lees hier alles over de GP van Hongarije

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)