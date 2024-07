Charles Leclerc veroorzaakte de eerste rode vlag dit weekend. De Monegask verloor de controle over zijn Ferrari in bocht 4 op de Hungaroring. Hij raakte met de linkerzijde van zijn auto de Tecpro Barrier en de vangrail. Het betekende einde trainingssessie voor Leclerc. Bekijk hier het moment nog eens terug.

