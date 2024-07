Red Bull is tevreden met de eerste resultaten van de naar Hongarije meegebrachte upgrades. Technisch directeur Pierre Waché onthulde dat er geen urgente grote problemen zijn met het upgradepakket. Max Verstappen kon daarom een goede tijd rijden tijdens de eerste vrije training. De Fransman vertelde verder dat Red Bull er alles aan doet om Sergio Pérez te helpen.

Verstappen zette tijdens de eerste vrije training de tweede snelste tijd neer, terwijl teamgenoot Pérez op P11 bleef hangen. Over het algemeen is Red Bull tevreden met de eerste resultaten van de vrijdag in Hongarije. “We konden wat goede rondes rijden, dat is altijd een goed teken”, vertelde Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull, tijdens de persconferentie.

Toch was één uurtje op de vrijdag nog niet genoeg om concrete conclusies te trekken. “VT1 is niet lang genoeg voor harde conclusies. We zullen nog meer leren tijdens VT2”, zei Waché eerlijk. Wel kon de ingenieur alvast verklappen dat er geen urgente problemen met de nieuwe upgrades zijn. “Op dit moment is er geen reden voor paniek.”

Dat de upgrades gelijk goed werken, was verrassend, want de upgrades zouden eerst pas na de zomerstop klaar zijn. “Het was echt een hele taak voor de fabriek om de upgrades drie weken eerder mee te nemen. Maar het was erg belangrijk voor ons. We hebben nog steeds de capaciteit om de auto te ontwikkelen. De andere teams komen steeds dichterbij, en daarom hebben we upgrades versneld.”

‘Moeten Pérez helpen’

Of de upgrades ook de komende weken Red Bull veel performance opleveren, hangt volgens Waché niet alleen van het pakket zelf af. “Een groot deel ligt ook aan hoeveel de coureur eruit kan halen.” Daarmee komt het onderwerp van het gesprek op Sergio Pérez. De laatste tijd weet de Mexicaan geen goede prestaties met de RB20 neer te zetten. “Ik denk dat we hem echt moeten helpen om de potentie uit de auto te halen”, steekt Waché deels de hand in eigen boezem. “We proberen om hem te helpen. De auto reageert momenteel niet zoals hij dat graag wil.”

