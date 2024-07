Red Bull onthult welke upgrades ze naar de Hungaroring hebben meegenomen. Het team versnelde het proces om zo het upgradepakket alvast naar Hongarije mee te kunnen nemen. Max Verstappen en Sergio Pérez rijden daarom ieder met een iets andere RB20 tijdens het weekend in Boedapest.

Red Bull bevestigde dat alleen Max Verstappen het volledige upgradepakket heeft voor de Grand Prix van Hongarije dit weekend. De meest opvallende updates die de huidig wereldkampioenen meenamen, hebben betrekking op de motorkap en de koeling. De zogenoemde ‘schouder’-luchtinlaten zijn ook aangepast.

RedBull updates are massive… but could they be track-specific?🤔



The team has overhauled the RB20: changes include much deeper sidepods waterslides, a different cooling louvres layout, and a new nose (more rounded tip) and front wing



But the total removal of the W14-style… pic.twitter.com/AM88QvCoDb — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) July 19, 2024

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

LEES OOK: Verstappen benieuwd naar upgrades RB20: ‘Woord is nu aan ons’

Red Bull-hoofdingenieur Paul Monaghan vertelt dat het pakket “voor de rest van het weekend” over de twee auto’s zou worden verdeeld. Pérez rijdt wel met een andere configuratie en iets andere vorm sidepods dan Verstappen. “Is het meer werk? Nee, niet echt, want je rijdt toch al met twee auto’s,” verklaarde de Brit. “Dus het feit dat het een iets andere vorm heeft, zal onze wereld niet veranderen. Het verandert dus niet hoe we het proberen te optimaliseren. Het is iets waar we hopelijk tegen Zandvoort over beschikken.”

Eerste resultaten positief

Monaghan gaf verder nog aan dat de recente dreiging van concurrerende teams, met name vanuit McLaren en Mercedes, de reden was om de upgrades te versnellen. “We zullen zien hoe het (op de Hungaroring, red.) uitpakt”, aldus de ingenieur. “Als de rondetijden relatief slecht zijn, moeten we overwegen om terug te komen, maar we zijn ervan overtuigd dat we hiermee doorgaan.” Tijdens de eerste vrije training leken de Red Bull-upgrades alvast zijn vruchten af te werpen, want Verstappen wist de tweede snelste tijd neer te zetten. Pérez bleef op P11 hangen.

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU