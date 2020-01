Vasseur: Giovinazzi was plek bij Alfa Romeo bijna kwijt na crash Spa

Met een sterke eindsprint verzekerde Antonio Giovinazzi zich van zijn plek bij Alfa Romeo voor 2020 maar het had niet veel gescheeld of het stoeltje was naar iemand anders gegaan. Giovinazzi’s zeer ongelukkige crash in Spa maakte bijna een einde aan de Alfa-inspiraties van de Italiaan.

Op het moment van zijn harde schuiver in Pouhon, in de laatste ronde, was Giovinazzi op Spa hard op weg naar om kostbare punten binnen te slepen voor zijn team. “Het was een grote schok voor iedereen omdat het een enorme kans was voor ons”, vertelt Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur aan Motorsport.com.

“Antonio (gestart als 18e, red.) kwam vanuit het niets terug maar crashte in de laatste ronde. We hebben toen een gesprek met hem gehad, dit zijn dingen die je carrière kunnen bepalen. (…) We hebben de situatie besproken en hij reageerde er goed op.”

Vasseur zegt destijds toch enigszins op zijn hoede te zijn geweest voor de Italiaanse Grand Prix, een week later. Italië had met Giovinazzi voor het eerst sinds jaren weer een thuisrijder: “Dus veel druk, veel gasten, het was ook een thuisrace voor Alfa Romeo. Hij zat bij de internationale persconferentie dus zou ook veel vragen krijgen over de crash in Spa”, herinnert Vasseur. “Maar ik denk dat hij het goed heeft gedaan, zowel in Monza als twee weken later in Singapore. Het was ook goed hij daar even aan de leiding reed, hij reageerde goed.”

Giovinazzi zette die lijn door en verdiende zijn stoeltje voor komend seizoen, opnieuw naast Kimi Räikkönen. Maar wat Vasseur betreft gaf het weekend op Monza de doorslag. “Hoe hij daar reageerde op de crash in Spa was voor mij het belangrijkst. Het gaf het laatste zetje.”

