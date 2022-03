Frédéric Vasseur wil dat de FIA consistent omgaat met de nieuwe aanpak van incidenten omtrent het voordeel halen uit buiten de baan te rijden. Guanyu Zhou kreeg zondag in Saoedi-Arabië als eerste in 2022 een straf voor het niet teruggeven van zijn positie aan Alexander Albon.

Voor de Grand Prix van Bahrein heeft wedstrijdleider Niels Wittich de teams uitgelegd dat er geen verzoeken meer komen van de wedstrijdleiding waarin ze coureurs vragen hun positie terug te geven als zij een voordeel gehad hebben door naast de baan te rijden. Sinds Bahrein is het aan het team en coureur om binnen een ronde te bepalen of zij de positie terug geven of niet.

In een poging weer naar voren te komen in Jeddah haalde Zhou de Williams van Albon in bocht 1 in, maar schoot rechtdoor in bocht 2. Daaropvolgend overlegde de Chinees met zijn team of hij de plaats terug moest geven. Alfa Romeo gaf na het bekijken van de beelden aan dat Zhou de plek kon behouden. Niet veel later kwam er een melding van de FIA dat het incident toch onderzocht werd en de Alfa Romeo-coureur werd bestraft met een penalty van vijf seconden.

Consistentie gewenst

Vasseur is het niet eens met het besluit van de wedstrijdleiding, zo liet de Alfa Romeo-teambaas tegenover Motorsport.com weten. “Ik ben het niet eens met de beslissing. Zhou haalde Albon ver voor het rempunt in”, verklaart Vasseur. “Daarna schoot hij rechtdoor, maar hij remde af om te voorkomen dat hij hier voordeel uit zou halen.”

“Als ze consistent zijn en het altijd zo benaderen, dan is het wat mij betreft ook voor altijd de regel. We zullen ze er de volgende keer aan herinneren. Hij schoot niet rechtdoor toen hij Albon inhaalde, hij was Albon al voorbij en schoot toen rechtdoor.”