Bij veel Formule 1-races zorgt dj Anna de Ferran met opzwepende beats voor de muzikale omlijsting. Ze is een vast en bekend gezicht in de paddock. Want behalve dj is de half Braziliaanse, half Britse ook de dochter van voormalig Indy 500-winnaar Gil de Ferran, die vorig jaar plotseling overleed.

“Dit is mijn derde seizoen dat ik optreed bij Formule 1-races”, vertelt Ferran. “Dit seizoen neem ik er negen voor mijn rekening. In zo’n Formule 1-weekend verzorg ik op verschillende plekken optredens, variërend van de grid voor de start van een race tot de paddock club. Mijn eerste optredens op een circuit waren bij de W Series. Daarna kreeg ik telefoontjes om hetzelfde ook bij de Formule 1 te gaan doen.”

Kun je iets vertellen over jouw passie voor Formule 1?

“Ik heb eigenlijk al mijn hele leven in de muziek gezeten. Mijn familie komt uit de autosport en eigenlijk ben ik muziek gaan maken om juist een beetje los te komen van de autosport. Maar aangezien show een steeds grote rol is gaan spelen in de autosport, ben ik erbij betrokken geraakt. Mijn vader was coureur en werd later sportief directeur bij BAR-Honda en daarna Formule 1-adviseur bij McLaren. Mijn leven speelde zich dus altijd op en rond circuits af. Dit voelt als mijn wereld.”

Ooit zelf de ambitie gehad om coureur te worden?

“Haha, nee! Mijn vader heeft ooit wel mijn broer en ik in een kart gezet, maar toen werd meteen duidelijk dat het niets voor mij was.”

